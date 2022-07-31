Пока имеется информация о "прилетах" в Немышлянский район.

Российские оккупанты осуществили ночные обстрелы Харькова и пригорода. В настоящее время они продолжаются.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Сегодня целая серия взрывов. Пока имеется информация о "прилетах" в Немышлянский район. Предварительно есть повреждения нескольких зданий. Где еще были "приходы" - уточняем", - сообщил Терехов.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 июля российские захватчики дважды обстреляли Харьков, из-за чего в здании одного из учебных заведений начался пожар.

А 29 июля оккупанты ударили по центральной части Харькова. В одном случае попадание произошло в двухэтажный дом. Во втором случае "прилет" был в здание одного из высших учебных заведений Харькова.

Также председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что Харьков готовится к повторному наступлению россиян на город и область.

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