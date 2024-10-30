В результате удара россиян есть пострадавшие.

Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьков. Враг ударил по многоэтажному жилому дому. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Новость обновляется...

Обновлено 23:57: В Харькове уже 18 пострадавших, заявил городской голова. По словам Игоря Терехова, спасены 13 человек, под завалами ищут других людей.

Обновлено 23:51: Количество пострадавших в результате удара РФ по многоэтажке в Харькове возросло до 17. Продолжается спасательная операция.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал фото с последствиями атаки российских террористов:

Обновлено 23:47: Мэр города Игорь Терехов заявляет о 15 пострадавших в результате атаки оккупантов.

Обновлено 23:44: Количество пострадавших возросло до 14. По меньшей мере три человека находятся под завалами. Предварительно, среди них – женщина и ребенок, заявил Синегубов.

Обновлено 23:33: Под завалами находится ребенок – спасатели пытаются его достать, сообщает Игорь Терехов.

Обновлено 23:27: Глава ОВА сообщает о 10 раненых. Среди них два человека – в тяжелом состоянии, в том числе ребенок 11 лет.

"Четверо – в среднем состоянии, другие - получили легкие ранения", – добавил Синегубов.

В свою очередь, мэр города Игорь Терехов пишет, что на верхних этажах подъезда есть заблокированные люди. Ведутся работы по их спасению.

"Осмотрено 10 пострадавших. Двое тяжелых – ребенок 11 лет и 22-летний мужчина", – рассказал он.

Обновлено 23:20: Полностью разрушены с 6-го по первый этаж 9-ти этажного дома, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

"По состоянию на сейчас имеем информацию о 12 пострадавших. Под завалами еще могут быть люди", – написал он.

По предварительным данным, в дом попала российская авиабомба.

Ранее Олег Синегубов сообщал, что оккупанты попали по четвертому этажу дома. По предварительным данным, есть пострадавшие в результате вражеского удара. Под завалами могут находиться люди.

Позже он добавил, что разрушен почти весь подъезд многоэтажки.

"На месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома. Повреждены гражданские автомобили. Спасатели проводят поисковые работы и ликвидируют возгорание", – говорится в заявлении.

По состоянию на 23:15 было известно о семи пострадавших в результате российского удара.

Война в Украине: важные новости

Вечером 30 октября российские террористы атаковали Одесскую область. Враг выпустил по региону около 10 ракет сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Информации о последствиях атаки пока нет.

Тем временем россияне продвинулись на фронте. Проект DeepState сообщает, что враг захватил Селидово в Донецкой области. Кроме того, враг захватил Вишневое, Зоряное, а также продвинулся возле Новоукраинки, в Новодмитровке и Кураховке.

Вас также могут заинтересовать новости: