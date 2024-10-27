Российская оккупационная армия осуществила очередной обстрел Харькова, атаковав город управляемыми авиационными бомбами.

Городской голова Игорь Терехов сообщил о первых взрывах в 20:35. Он написал в Telegram, что Харьков оказался под атакой российских КАБов, также возможны повторные запуски целей.

По предварительным данным, захватчики нанесли четыре удара по Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому районам. В последнем в результате "прилета" поврежден частный дом, пострадала женщина.

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Ранее Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждало, что в направлении города также летят российские дроны-камикадзе типа "Shahed".

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