Россияне били по городу КАБами

В понедельник, 10 июня 2024 года, российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удары по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Враг обстрелял город около 17:35. Синегубов отметил, что, по предварительной информации, россияне использовали КАБы. В результате атаки возник пожар.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что в результате удара по Харькову пострадали шесть человек.

Видео дня

Между тем мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по разным адресам зафиксировано повреждение жилых домов, гаражей и авто. Он добавил, что в Харькове прилет на окраине города в район жилой застройки.

"По городу было три удара КАБами. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар...", – отметил Терехов.

На месте еще одного прилета в Киевском районе города сильно повреждены минимум два частных дома.

"Под завалами одного из них могут находиться люди. На месте работают все соответствующие службы", – сообщил Терехов.

Обновлено 18:40: Спасатели деблокируют еще одного пострадавшего из-под завалов дома, заявил Олег Синегубов. Он добавил, что с 75-летним мужчиной есть связь.

Количество пострадавших увеличилось до 7.

Удары РФ по Украине

Российские оккупационные войска ежедневно наносят удары по украинским населенным пунктам. Враг атакует их как авиабомбами, так и из артиллерии, и дронами.

Так, в результате вражеского удара по Волчанску Харьковской области 9 июня пострадал волонтер. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что он эвакуировал из города животных.

Кроме того, враг бьет по Донецкой области. За минувшие сутки, 9 июня, на территории области в результате российских ударов погиб человек. Россияне убили жителя Часового Яра, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Вас также могут заинтересовать новости: