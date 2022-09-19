Изъятые вражеские боеприпасы и технику Государственное бюро расследований передало подразделениям Вооруженных сил Украины.

В освобожденном от оккупационных войск городе Балаклея Харьковской области выявлен запасной вражеский командный пункт с немалым арсеналом боеприпасов и техники.

Об этом Государственное бюро расследований сообщает в своем Telegram.

"Во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях работники ГБР также обнаруживают и интересные находки. В частности, на окраине Балаклеи нашли запасной командный пункт военных РФ", - сказано в сообщении.

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Оккупанты оборудовали командный пункт в одном из домов.

"Среди прочего рашисты стянули к пункту целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в подвале, который был тщательно замаскирован. Во время отработки объекта изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для орудий и танков различных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды. Также в подвале был и запас продуктов, которые оккупанты изымали у местных жителей", - информируют в бюро.

Кроме того, ГБР нашло 2 боевые машины пехоты с боекомплектами.

Изъятые боеприпасы и технику ГБР передало подразделениям ВСУ.

Напомним, оккупанты захватили Балаклею в начале марта. В конце августа защитники Украины пошли в большое контрнаступление, и Балаклея стала первым городом, с которого он начался. 8 сентября президент Владимир Зеленский официально сообщил об освобождении Балаклеи.

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