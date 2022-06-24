По его словам, людей начали массово похищать и требовать деньги.

Запорожская атомная электростанция работает в энергосети Украины, ее обслуживает украинский персонал, при этом там присутствуют российские оккупанты и представители "Росатома".

Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов на брифинге.

"Сейчас ЗАЭС работает, по моей информации, в энергосети Украины, которая синхронно работает с Объединенной энергетической сетью ЕС. Персонал, обслуживающий АЭС, - это украинский персонал, который был и до 24 февраля. Есть присутствие российских оккупантов на территории станции, есть присутствие представителей "Росатома", их немного, около 10 человек", - сказал Орлов.

По словам городского головы, ситуация является напряженной, потому что людей начали массово похищать, начали требовать деньги или ставить другие условия, чтобы их подчинить.

"Это исключительно люди, которые имеют проукраинскую позицию и не имеют желания сотрудничать с оккупантами. И к ним довольно жестко начали относиться, массово начали выезжать из Энергодара на неоккупированную территорию Запорожской области персонал атомной станции. Говорить о том, как это повлияет на составляющую безопасности, очень трудно. Люди находятся в эмоциональном напряжении, в стрессе постоянном, и думать о безопасности им некогда", - подчеркнул Орлов.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Энергодара отмечал, что российские оккупанты начали активнее применять репрессии к украинским работникам захваченной Запорожской атомной станции, которая расположена в городе.

Справка УНИАН. Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

Также на ЗАЭС находятся представители "Росатома".

Недавно оккупанты сообщили руководителям подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

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