Новоявленные оккупанты пытаются избежать участия в боевых действиях, отметили в Генштабе ВСУ.

В Зайцево Донецкой области прибыли около 200 недавно мобилизованных российских военнослужащих, которые не рвутся воевать.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. "Для восполнения собственных потерь в живой силе, из состава резерва российских оккупационных войск, в Зайцево Донецкой области прибыли около 200 недавно мобилизованных российских военнослужащих", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за отсутствия четких указаний по их дальнейшему применению, малого срока индивидуальной и коллективной подготовки и неудовлетворительного уровня укомплектованности вещевым имуществом, данные военнослужащие имеют низкий уровень морально-психологического состояния. "Поэтому новоявленные оккупанты всячески ищут повод избежать участия в боевых действиях", - отмечают в Генштабе.

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Война России против Украины - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН 8 апреля со ссылкой на руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталью Гуменюк, на юге перепуганные контрнаступлением украинских воинов оккупанты формируют "живые щиты" из мирного населения, чтобы прикрываться им в случае атаки.

Оккупанты собирают мирное население, чтобы прикрываться им, говорят о якобы "заботе" о людях. По ее словам, эта "забота" проявляется в том, чтобы собрать мирное население и перевезти его в те места, в которых они планируют располагать свои подразделения, и прикрываться им как "живым щитом". Это уже стало практикой, которую наблюдаем долгий период времени.

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