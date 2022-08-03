Из-за противников в Красногоровке 2 августа были ранены 7 человек.

За минувшие сутки российские военные убили четырех мирных жителей Донбасса.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 2 августа россияне убили 4 мирных жителей Донетчины - в Красногоровке. Еще 7 человек получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину якобы для проведения "спецоперации", целью которой является "демилитаризация" и "денацификация" нашего государства.

Противники обстреливали и военные, и гражданские объекты и брали под контроль населенные пункты. Захватчики смогли захватить часть востока и юга украинского государства. Из-за россиян только в одном Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

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