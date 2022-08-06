Из-за противников 14 человек получили ранения.

За минувшие сутки российские захватчики убили 5 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"Россия убивает гражданских! За 5 августа россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: двоих в Опытном и по одному в Авдеевке, Соледаре и Первомайском. Еще 14 человек получили ранения", - написал он.

Кириленко также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, противники вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Враги обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру и брали под контроль населенные пункты.

В начале апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

4 августа стало известно, что захватчики в Торецке обстреляли церковь, многоэтажки и остановку общественного транспорта, погибли 8 человек, а 4 - получили ранения.

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