За минувшие сутки российские захватчики убили 5 мирных жителей Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
"Россия убивает гражданских! За 5 августа россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: двоих в Опытном и по одному в Авдеевке, Соледаре и Первомайском. Еще 14 человек получили ранения", - написал он.
Кириленко также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, противники вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Враги обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру и брали под контроль населенные пункты.
В начале апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч человек.
4 августа стало известно, что захватчики в Торецке обстреляли церковь, многоэтажки и остановку общественного транспорта, погибли 8 человек, а 4 - получили ранения.