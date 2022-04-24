В Павлоградский район прилетело три ракеты.

В результате ракетного обстрела оккупантами Днепропетровской области один человек погиб, разрушены восемь зданий.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"У нас три ночных "прилета" - в Павлоградском районе. Ракета попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина. Уничтожено 8 зданий. Под завалами три легковых и одна грузовая машины. Взрывной волной повыбивало стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом", - отметил он.

Резниченко добавил, что две ракеты попали в промышленное предприятие, в результате разрушено производственное здание, люди не пострадали.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Днепропетровской области в результате ракетных ударов российских оккупантов пострадали пять человек - двое мужчин и трое женщин. Все они были госпитализированы.

Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области, а именно в Новомосковском районе. В результате вдребезги разбило железнодорожное полотно и контактную сеть.