В результате обстрела людей и дома не задело.

Оккупанты обстреляли Зеленодольск из реактивной системы залпового огня "Ураган".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск. Людей и дома не задело. Попали по коммуникациям и оставили город без света и воды", - сообщил он.

Резниченко добавил, что специалисты уже возобновили подачу воды и электричества.

Как сообщал УНИАН, месяц назад оккупанты уже обстреливали Зеленодольск из "Градов". Тогда ВСУ дали жесткий ответ. "В итоге - уничтожен полностью склад боеприпасов противника. И "Градов", которые обстреляли город, также больше нет", - сообщил тогда глава Криворожской райгосадминистрации Евгений Сытниченко.

Вас также могут заинтересовать новости: