Из-за больших потерь российские оккупанты ввели две дополнительные танковые роты, чтобы окружить Авдеевку.
Об этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил в эфире информационного телемарафона. "Враг продолжает активные действия - штурмы Авдеевки и Марьинки. Для них стратегически важна сейчас Авдеевка для того, чтобы начать какие-то действия в районе Угледара, где враг обжегся не один раз. И им критически надо окружить Авдеевку, что собственно враг пытается делать в течение двух недель", - сказал он.
В то же время на направлении Угледара несколько ощутим спад активности. Спикер отметил, что враг продолжает обстреливать украинские позиции. Вчера оккупанты атаковали 37 раз и 317 раз обстреляли. Ночью были четыре штурма и 122 обстрела.
"За вчерашний день враг потерял около трех рот личного состава, 15 танков, 9 БМП в общем количестве 46 единиц. Вся техника была уничтожена в районе Спартака и Водяного, где враг вел активные штурмовые действия", - сообщил Дмитрашковский.
Он отметил, что врага истощают попытки штурмов. "Сегодня стало известно о введении двух танковых рот. То есть враг несет серьезные потери, как личного состава так и техники", - отметил спикер.
Пока у врагов нет успехов, но есть определенные достижения у украинских бойцов.
"Идет позиционная борьба: то враг наступает, то мы отобьем какую-то позицию. Но враг, судя по всему, имеет существенное истощение, вопрос за малым - поставки оружия и техники нашими западными партнерами, чтобы осуществить правильное контрнаступление", - подчеркнул спикер.
Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это стоит знать
Как сообщал УНИАН, 18 марта защитники Украины отразили более 100 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Вражеские войска в районе Авдеевки и Марьинки усилили подразделением спецназа 98-й десантно-штурмовой бригады.
Стоит отметить, что эпицентром боевых действий остается город Бахмут. Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отмечал, что планы врага захватить город проваливаются.