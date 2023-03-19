Украинские воины сдерживают противника на востоке, подчеркнул глава ОП.

Планы российских оккупантов захватить город Бахмут в Донецкой области проваливаются.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram. "Силы обороны продолжают сдерживать врага на востоке, их планы по оккупации Бахмута сейчас проваливаются", - сообщил Ермак.

Видео дня

Ситуация на фронте в Украине - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, российская армия продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В Генштабе отмечали, что эпицентром боевых действий остается Бахмут.

По состоянию на вечер 18 марта на Бахмутском направлении фронта с начала суток ликвидировано более 190 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: