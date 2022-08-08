Каждый доллар помощи Штатов нашей стране - это шаг к победе над агрессором, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за выделение Украине очередного пакета поддержки в 1 млрд долларов.

Об этом он написал Тwitter.

Он поблагодарил народ и президента США Джо Байдена за выделение Украине очередного, беспрецедентного пакета поддержки в сфере безопасности в $1 млрд и при этом отмечает, что "каждый доллар такой помощи - это шаг к победе над агрессором".

Зеленский отметил, что Украина всегда будем помнить о лидерской поддержке со стороны США "во время, когда это самое необходимое".

Напомним, Пентагон объявил о дополнительном 1 миллиарде долларов на помощь в сфере безопасности Украины.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале, что в этом пакете будут боеприпасы для HIMARS, 75 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов, боеприпасы для ПВО NASAMS и тысяча ПТРК Javelin.

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