От ракеты пострадала семья - мужчина погиб, а его жена в больнице.

Российские оккупанты обстреляли Кривой Рог, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что российские оккупанты устроили очередной теракт против мирных людей - враг попал ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге.

Лысак сообщил, что погиб 60-летний мужчина, а женщина 57 лет получила осколочные ранения. "Она в больнице в тяжелом состоянии", - поделился подробностями Лысак.

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В сообщении сказано, что из-за атаки произошел пожар, который спасатели уже потушили. Все последствия уточняются.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что во время последней воздушной тревоги в пригороде на даче россияне ракетой убили мужчину 1963 года рождения, его жена 1967 года рождения в больнице. "Горите в аду, твари" - написал он.

Ситуация в Кривом Роге

19 октября в Кривом Роге были слышны звуки взрывов. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул позже сообщил, что эффективно отработала ПВО за городом.

Вчера отмечалось, что в последнее время российские захватчики активизировали баллистические удары по территории Украины. Ночью они атаковали объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях баллистическими ракетами "Искандер-М", ракетами С-300, Х-59 и ударными дронами.

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