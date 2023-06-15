Артем Лысогор отметил, что россияне "кошмарили" дронами наших военных.

Армия Российской Федерации активно использует против украинских военных беспилотники "Ланцет". Силы обороны уничтожили мини-аэродром оккупантов, с которого эти БПЛА запускали.

"За последние дни враг очень активно начал использовать "Ланцеты" и все другие летающие аппараты для того, чтобы поразить наших ребят, однако наши ребята обнаружили место запуска и уже его уничтожили", — рассказал председатель Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире телемарафона.

Ситуация на фронте по состоянию на 15 июня - главные новости

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. При этом ракетные войска и артиллерия поразили 13 районов сосредоточения живой силы, два пункта управления, три зенитно-ракетных комплекса и три станции радиоэлектронной борьбы противника.

Кроме того, спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что контрнаступление украинских сил продолжается сейчас на Бердянском и Бахмутском направлениях. В то же время Институт изучения войны писал, что предыдущие сутки ВСУ вели наступление на трех участках фронта и имели подтвержденные успехи.

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