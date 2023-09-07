Всего оккупанты применили более 30 беспилотников.

Российские оккупанты во время ночной атаки на украинские города выпустили 33 "шахеды". Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 25 вражеских беспилотников.

В ночь на 7 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Сумщину и Одесскую область несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с северного, юго-восточного и южного направлений, а именно Курск, Приморско-Ахтарск – РФ и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

"Всего зафиксированы пуски 33 "шахедов", в основном – в направлении южных районов Одесской области. По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 25 Shahed-136/131", - говорится в сообщении воздушных сил ВСУ.

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Российские атаки на Одескскую область - последние новости

В последнее время российские террористы активно атакуют ударными дронами южные регионы Украины, в частности Одесскую область, имея целью уничтожить портовую инфраструктуру региона. В ночь на 6 сентября дрон попал энергетический объект в Одесской области. Повреждены линии электропередач.

Сегодня около полуночи воздушные силы ВСУ сообщили, что группа ударных БпЛА направляется из акватории Черного моря в направлении Измаильского района. Также есть угроза для Приморского.

Воздушная тревога была впоследствии объявлена в ряде областей Украины: в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Спикер Украинской добровольческой армии-Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил через некоторое время, что в Измаильском районе Одесской области продолжается боевая работа сил ПВО и других подразделений.

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