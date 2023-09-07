Ударные дроны россиян уже были зафиксированы над акваторией Черного моря, на востоке – угроза применения врагом баллистического вооружения.

В ночь на четверг, 7 сентября, российские оккупационные войска в очередной раз за последние несколько дней запустили по Украине ударные дроны типа Shahed. Существует угроза удара для южных областей.

О приближении вражеских БпЛА сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Южные области угроза применения врагом ударных БпЛА! В случае объявления тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытие", – подчеркнули военные.

Видео дня

Известно, что группа ударных БпЛА направляется из акватории Черного моря в направлении Измаильского района. Также есть угроза для Приморского.

Между тем, по Украине распространяется воздушная тревога. Сирены включили в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

По состоянию на 00:58 карта тревог выглядит так:

В то же время в Воздушных силах предупредили, что для восточных регионов страны есть угроза применения баллистического вооружения.

Обновлено: В ВС ВСУ сообщили, что вражеские дроны направляются в сторону Измаила и Килии Одесской области.

Обновлено 01:10: "Рени – БпЛА в вашем направлении! Угроза по БпЛА из акватории Черного моря в направлении Измаильского района остается", – уточнили в Воздушных силах.

Обновлено 01:25: На Сумщине работает ПВО, сообщили в Сумской ОВА.

Обновлено 01:47: На Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Донетчине – отбой тревоги. Угроза применения врагом баллистического вооружения остается только для Сумщины, сообщили Воздушные силы.

Тем временем продолжается атака дронов на Одесщину. Жителей Килии и Измаила просят оставаться в укрытиях.

Новость дополняется ...

Атаки дронов по Украине

В последние дни оккупанты активно атакуют Одесскую область дронами. Цель врага – портовая инфраструктура региона.

В области зафиксированы значительные повреждения. В ночь на 6 сентября дрон попал энергетический объект в Одесской области. Повреждены линии электропередачи.

В ночь на 4 сентября враг атаковал дронами не только Одесскую, но и Днепропетровскую область. Всего РФ запустила 32 "Шахеда". 23 вражеских дрона уничтожили украинские защитники.

Вас также могут заинтересовать новости: