Президент Украины отметил, что всем пострадавшим оказывается помощь.

Российские окупанты в ночь на 13 декабря запустили по Украине 10 баллистических ракет. Киев договорился с Вашингтоном об увеличении количества систем противовоздушной помощи.

"Сегодня ночью было 10 баллистических ракет. Все сбиты! Спасибо нашим воздушным силам и партнерам. Всем пострадавшим оказывается помощь. Я благодарю службы, которые спасают, помогают и устраняют последствия. Будем и дальше работать, наращивая наши мощности для защиты. И уже имеем новые мощные договоренности. Работаем над ускорением поставок", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Глава украинского государства заявил, что 12 декабря во время встречи с президентом США Джо Байденом договорились работать над увеличением количества систем ПВО в Украине.

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"Каждая дополнительная система ПВО важна. Каждая партия ракет для систем ПВО важна. Это важно для людей, важно для городов и важно для Украины. Потому что это спасает жизни! А Россия в очередной раз подтвердила свое звание позорной страны, выпускающей ракеты ночью, ударяя по жилым кварталам, детским садикам и энергетическим объектам зимой", - подчеркнул Зеленский.

Ночная атака на Киев 13 декабря - главные новости

В 3 часа ночи 13 декабря россияне ударили по Киеву ракетами. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты ударили по столице баллистическими ракетами, и все 10 вражеских воздушных целей ликвидировали.

В результате атаки в некоторых районах Киева упали обломки российских ракет, которые повредили дома и авто. Кроме того, пострадали 53 человека, среди них есть дети.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что россияне могли нанести мощный удар по Киеву из зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

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