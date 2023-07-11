Сергей Попко отметил, что это уже вторая атака за июль.

Российские оккупанты в ночь на 11 июля ударили по Киеву иранскими дронами-камикадзе типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели.

"Враг второй раз в этом месяце атаковал Киев с воздуха. Предварительно, как и в начале июля, противник применил баражирующие боеприпасы Shahed", - говорится в сообщении начальника Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он указал, что дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края Российской Федерации.

Видео дня

"Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Снова раз благодарим ПВО за отличную работу! Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Берегите себя, неукоснительно соблюдайте правила безопасности, своими ответственными действиями вы ежедневно приближаете мир в Украине после нашей Победы!" - подытожил чиновник.

Атака на Украину в ночь на 11 июля - что известно

В ночь на 11 июля 2023 в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Согласно сообщениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины была угроза применения ударных беспилотных летательных аппаратов со стороны российских оккупантов.

Взрывы были слышны в Одесской и в Киевской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: