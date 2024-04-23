Не пренебрегайте собственной безопасностью.

Этой ночью ряд украинских регионов находится под атакой российских дронов. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В 23:21 они сообщили в Telegram о движении группы дронов типа "Shahed" из Курской области. Курс - юго-западный. Они двигались на границе Полтавской и Сумской областей, а затем залетели в Черкасскую область.

По состоянию на 01:19 дроны продолжали двигаться на Киевщину западным курсом. Впоследствии военные сообщили о новой группе БПЛА, которую запустили с временно оккупированной территории Херсонской области. Она держала курс в направлении Одессы.

Видео дня

В 01:37 воздушная тревога звучит в Киевской, Черкасской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Информация обновляется...

Обновлено в 01:56: В Одессе прогремел взрыв, пишет Суспільне. Между тем Киевская областная военная администрация сообщила, что в области зафиксировали движение российских дронов, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Позаботьтесь о собственной безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - призвали они.

Обновлено в 01:37: Одесса - в укрытие.

Российские обстрелы: последние новости

Напомним, вчера днем российские захватнические войска атаковали Харьков, разрушив телевизионную башню. Президент Владимир Зеленский назвал это очевидным запугиванием и попыткой ограничить город в связи и доступе к информации.

Уже вечером оккупанты ударили по Харьковскому району. Сообщалось о возгорании на территории птицефабрики, о пострадавших информация не поступала.

Вас также могут заинтересовать новости: