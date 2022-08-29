Он ожидает подтверждения очередных попаданий по позициям врага.

В Мелитополе снова слышны взрывы, ночь обещает быть "горячей" для российских оккупантов.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Ночь обещает быть горячей для оккупантов. В Мелитополе снова слышны взрывы. Ждем подтверждения очередных попаданий по позициям русни", - отметил мэр.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 29 августа, Федоров сообщил, что в Мелитополе раздались четыре мощных взрыва, информация о потерях российских оккупантов уточняется. Мэр отметил, что последние дни лета обещают быть самыми горячими для оккупантов всего южного направления Украины.

Позже он уточнил, что в городе силы сопротивления попали российским оккупантам "в самые "глаза". "По обновленным данным, силы сопротивления попали в самые "глаза" врага. Теперь вражеские силы почти ослепли, к тому же потеряли много крови, а наши уже готовы метко наносить следующий удар", - отметил мэр.

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