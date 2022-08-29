По словам мэра, последние дни лета обещают быть самыми горячими для оккупантов всего южного направления Украины.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели четыре мощных взрыва, информация о потерях российских оккупантов уточняется.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Только что: 4 мощных взрыва в районе северного выезда из Мелитополя. Собираем подробную информацию о потерях врага", - написал он. Відео дня:

Мэр отметил, что последние дни лета обещают быть самыми горячими для оккупантов всего южного направления Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 29 августа, Федоров сообщил, что захватчики эвакуировали из временно оккупированного Мелитополя свой военный госпиталь после очередного удара подразделений Вооруженных сил Украины.

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