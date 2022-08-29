В городе враги в страхе разбегались, узнали журналисты.

В захваченном Мелитополе Запорожской области в понедельник, 29 августа, после часа ночи звучали взрывы и были слышны автоматные очереди.

Противники в страхе разбегались и срочно покинули госпиталь, об это сообщает Telegram-канал "Риа-Мелитополь".

"Ночью рашисты целились в беспилотник ВСУ, который был скорректирован по вражеским базам. После того, как завершилась стрельба, оккупанты в спешном порядке стали покидать медгородок. Выехали все из госпиталя, нет никого уже и на шлагбауме", – отмечается в сообщении.

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По данным журналистов, захватчики которые ехали, говорили, что перед "референдумом" армия Украины может каждую ночь бомбить их позиции, поэтому в госпитале оставаться опасно.

Напомним, российские оккупационные войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противникам, в частности, удалось взять под контроль часть востока и юга нашей страны. Позже враги заявили, что хотят провести на оккупированных территориях псевдореферендум о "присоединении к РФ", однако никак не могут его организовать.

В ночь на 29 августа мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в северной части города были взрывы и стрельба в районе 24-го училища. По предварительным данным, враг на протяжении 30 минут пытался сбить беспилотник, однако это ему не удалось.

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