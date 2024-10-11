Эксперты считают, что программа обучения украинских пилотов в Европе имеет ряд проблем.

Украина отчаянно нуждается в большем количестве подготовленных пилотов для создания более эффективного и грозного парка истребителей F-16, сообщают авиационные эксперты. Проблемы с обучением украинских летчиков среди международных партнеров Украины рискуют привести к тому, что у страны будет больше самолетов, чем людей, которые смогут поднять их в воздух для выполнения задач, пишет Business Insider.

Аналитик корпорации RAND Майкл Бонерт заявляет, что интеграция F-16 или любого другого нового типа истребителя в Военно-воздушные силы Украины "требует много усилий, времени, обучения и денег, которые часто упускаются из виду:

"Многие люди думают: "О, просто дайте им оборудование, и все будет в порядке". Но это не так". Оборудование - это лишь часть того, что требуется для создания истребительного флота".

Генерал-майор армии США в отставке Гордон Скип Дэвис, занимавший должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций, подчеркнул, что для украинской программы внедрения F-16 в ВВС именно количество подготовленных украинских пилотов является "большой проблемой".

Сообщается, что подготовкой пилотов F-16 для Украины занимается коалиция стран, включая Нидерланды, Канаду, Данию, США и Румынию. Однако этот процесс, похоже, идет не так гладко, как мог бы. Норвегия, Бельгия, Нидерланды и Дания обязались предоставить Киеву более 85 истребителей F-16, но Украина сможет поставить на вооружение столько истребителей, сколько у нее подготовленных пилотов.

Общее количество подготовленных украинских пилотов и тех, кто еще проходит обучение, официально не известно, но есть основания полагать, что этого количества недостаточно для нужд Украины, заявляют эксперты. Кроме того, министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявлял, что его страна прекратит обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения F-16 после 2024 года и вместо этого сосредоточится на создании собственного парка самолетов пятого поколения F-35. В связи с этим возникают вопросы об украинских пилотах, проходящих обучение, и о возможностях их подготовки, пишет СМИ.

"Когда вы обучаете кого-то, кто отлично летает на одном самолете, и переводите его на новый самолет, многим людям приходится нелегко", - сказал Бонерт.

По его словам, в идеале партнеры Украины должны готовить по три пилота на каждый самолет. Поэтому, он отмечает, до сих пор неясно, сколько пилотов готовится для каждого истребителя F-16, обещанных Украине, но цифра может не соответствовать ожиданиям.

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Ранее УНИАН сообщал, что F-16 будут видеть как AWACS. Эксперт объяснил, чем система Link 16 может помочь Украине.

"Надо понимать, что Link 16 - это в целом об объединении всех абсолютно коммуникационных систем и вообще о протоколе передачи информации. Защищенный протокол передачи информации в режиме онлайн для того, чтобы функционировали автоматизированные системы управления войсками", - сообщил он.

Кроме того, аналитик объяснил, в чем самолеты Mirage лучше F-16. Весь интерес, по его словам, заключаен в номенклатуре, интегрированной в архитектуру французских истребителей.

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