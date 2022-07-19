500 бурятов хотят уволиться из российской армии.

На пятом месяце полномасштабного вторжения России в Украину стало известно о том, что российские военные массово увольняются из армии РФ.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Так, в марте 2022 года, спустя всего месяц после начала боевых действий, 300 военнослужащих, воюющих на стороне РФ, самовольно, не дождавшись увольнения, сложили оружие и уехали из Украины.

Речь идет о военнослужащих из части 63354, дислоцирующейся в Буйнакске. Сообщается, что оккупанты начали процедуру расторжения контракта.

По словам матерей военнослужащих, отказавшихся воевать против Украины, у солдат не было ни обмундирования, ни продовольствия.

Эту же информацию подтвердил правозащитник. По его словам, военнослужащие столкнулись с проблемами с обмундированием, обеспечением, а "оружие попадалось неисправное".

Некоторые вернулись с обмороженными конечностями, несколько человек из-за этого остались инвалидами, так как пришлось "срезать почерневшее мясо".

В итоге часть людей уволилась, а некоторые под давлением родственников и местных властей восстановились и после госпиталя снова поехали в Украину.

Также о подобном случае сообщил фонд "Свободная Бурятия". 150 контрактников из 5-й отдельной гвардейской танковой бригады воинской части 46108 написали рапорты об отказе от участия в украинском конфликте.

Глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова, заявила, что еще около 500 бурятов хотят уволиться из российской армии.

Война в Украине:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию независимой Украины.

По словам очевидцев буряты, воюющие на территории Украины, отличаются особой жестокостью. Если русские в основном пьют и мародерят на оккупированных территориях, то буряты - пытают, насилуют и массово расстреливают мирное население.

По состоянию на 15 июня жителей Чечни шантажировали похищением родных, пытками и другими методами давления, если те откажутся ехать воевать в Украину.

По состоянию на 18 июня было известно, что Бурятия хоронит ежедневно, а РФ отправляет на войну выходцев из бедных регионов.

По состоянию на середину июня подтверждены данные о 184 погибших из Бурятии.

29 июня 2022 года жены бурятов потребовали вернуть их мужей из Украины.

12 июля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в России буряты выпрыгивают из автобусов, чтобы не доехать на войну.

13 июля 2022 года стало известно, что Москве сформировали специальное военное подразделение для набора наемников, т.е. фактически мобилизация добралась до Москвы.

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