В Москве сегодня уже задержали шесть человек, которые вышли на пикеты против войны.

По всей России люди выходят на пикеты против войны с Украиной. Во многих городах россияне стоят на улицах с плакатами, на которых написано единственное требование для Кремля. Люди просят остановить войну.

Пикеты не всегда проходят мирно. Как сообщает российский независимый правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо, в Москве 23 февраля полиция задержала шестерых активистов.

В Нижнем Новгороде на антивоенных пикетах задержаны Валерия Поднебесная, Татьяна Аршинова и правозащитник Станислав Дмитриевский.

В Москве полиция задержала людей, которые вышли на пикеты против войны в Украине. Некоторые из них стояли в одиночных пикетах, другие просто находились на площади. Активистов доставили в ОВД.

Россияне стоят с плакатами и рисунками. На фото, которые появились в Telegram-канале SOTA, можно заметить, что против войны на пикеты вышли люди разного возраста.

"Мои родственники живут в Украине! Нет войне!", "Нет войне с Украиной", "Мирные переговоры вместо танков на границе", "Война это не круто", - написано на плакатах россиян.

Ранее УНИАН уже сообщал, что пьяный "десантник" из РФ заявил, что будет воевать против Украины ради погашения судимости.

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