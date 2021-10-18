Ранее стало известно, что ОБСЕ приостановила свою мониторинговую миссию в оккупированном Донецке из-за пророссийских "протестующих", которые требуют от наблюдателей способствовать освобождению русского офицера, захваченного украинскими военными.

Несмотря на прекращение работы в оккупированном Донецке, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает свою деятельность на части Луганской области, которая неподконтрольна украинской власти.

Об этом пресс-служба ОБСЕ сообщила телеканалу "Дом".

"В связи с протестом напротив отеля, где в неподконтрольном правительству Донецке проживают члены Миссии, СММ не имеет возможности отправить из него ни одного патруля для выполнения порученных ей задач. Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату миссии", - говорится в ответе.

ОБСЕ призывает стороны устранить любые препятствия свободе передвижения наблюдателей миссии.

В организации напомнили, что СММ ОБСЕ в Украине поручено устанавливать факты и информировать о них.

"Миссия не делает оценок, в то же время все соответствующие наблюдения включаются в отчеты СММ, доступные широкой общественности на веб-сайте ОБСЕ", - подчеркнули в пресс-службе.

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Напомним, ОБСЕ приостановила свою мониторинговую миссию на востоке Украины из-за "протестов" возле гостиницы в подконтрольном российским захватчикам Донецке.

Около 200 пророссийских "протестующих" требуют от наблюдателей ОБСЕ способствовать освобождению российского офицера, захваченного украинскими военными на прошлой неделе.

Перед этим стало известно, что военные Вооруженных сил Украины задержали российского военного Андрея Косяка, когда российские оккупанты проводили разведку местности в районе Золотого на Донбассе. Группа вооруженных оккупантов с повязками СЦКК осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ под прикрытием проведения работ по разминированию.

Автор: Денис Прядко