По словам советника руководителя Офиса президента, РФ хочет причинить максимальные разрушения в Украине – даже экологического характера.

Несколько диверсионно-разведывательных групп России намеревались совершить террористический акт на Чернобыльской атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Есть также оперативные данные, что несколько ДРГ РФ хотели совершить террористический акт на Чернобыльской атомной станции, вызвать мощную экологическую катастрофу", - сказал он.

По словам советника, это существенно меняет картину происходящего в стране. "Понятно, что Россия не просто хочет свергнуть правительство или заменить его на любых марионеточных исполнителей. Она хочет вызвать максимальные разрушения в Украине, разрушения даже экологического характера", - подчеркнул Подоляк.

Как сообщал УНИАН, по данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС.

Нацгвардейцы, которые охраняют хранилище опасных радиоактивных отходов, оказывают ожесточенное сопротивление.

Он подчеркнул, что если в результате ударов артиллерии оккупантов будет разрушено хранилище ядерных отходов, то "радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС".