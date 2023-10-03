Российское Минобороны отчиталось о сбитии ракеты.

Во вторник вечером в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Пост появился в 20:33. Позже в российском Министерстве обороны заявили, что сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" около 20:30. "Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

Тем временем местные жители публикуют видео, на которых можно услышать сигнал воздушной тревоги. Пророссийские каналы собщают о работе противовоздушной обороны в городе.

Видео дня

Обновлено в 21:22: Развожаев заявляет, что в городе отработала ПВО. Спасатели получили информацию о падении частей беспилотного летательного аппарата на крышу дома в Инженерной балке.

"Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла. Специалисты Спасательной службы Севастополя выехали на место, будет приниматься решение о перемещении взрывоопасных предметов", - добавил он.

Ситуация в Севастополе: последние новости

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в результате атаки в огне оказался Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе. Известно, что российские захватчики потеряли свой десантный корабль "Минск", также серьезные повреждения получила подводная лодка "Ростов-на-Дону".

20 сентября Украина успешно ударила по запасному командному пункту Черноморского флота Российской Федерации, а всего через два дня - по штабу российского ЧФ в Севастополе.

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