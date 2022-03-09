Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который уже много лет находится за пределами Украины, неожиданно публично оправдал Путина за войну, которую он развязал в нашей стране.
Об этом он заявил в Facebook.
В частности, Черновецкий в одном из сообщений заявил, что разрыв дипломатических отношений Украины с РФ "приведет к большим человеческим страданиям".
Фолловеры беглого политика в комментариях возразили ему. Он вступил в дискуссию.
Так, Черновецкий заявил, что Путин не развязал войну в Украине, а бомбардировки мирных украинских городов он считает "демонстрацией силы".
"Война - это когда одна страна хочет захватить другую. Сейчас идут удары по военным группировкам, которые пытались силой захватить Донецк и Луганск. Это лишь демонстрация силы и удары по военным объектам. Признают границы ("ЛДНР" - УНИАН) - сразу все закончится. В ту же секунду. Это можно и нужно было сделать 8 лет назад вместо бомбардировок гражданских объектов и запугивания населения", - написал Черновецкий.
На этом "военный эксперт" Черновецкий не остановил свой поток сознания. Он заявил, что "Россия - не личный враг украинцев". По его мнению, украинцам не надо брать оружие в руки и верить СМИ.
"Это не ваша война", - добавил он.
Ранее в сеть попало видео, как пророссийского депутата Юрия Бойко остановили для проверки на одном из постов территориальной обороны. Военные проверили его автомобиль, а после этого один из представителей тероборони обратился к политику, и попросил сказать "Путин - х*йло" и "русский военный корабль, иди нах*й". Однако чиновник отказался, аргументируя это тем, что не ругается. Однако вину российской армии в ситуации на Украине депутат ОПЗЖ признал.