Черновецкий фактически поддержал безумные действия армии РФ на территории Украины.

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который уже много лет находится за пределами Украины, неожиданно публично оправдал Путина за войну, которую он развязал в нашей стране.

Об этом он заявил в Facebook.

В частности, Черновецкий в одном из сообщений заявил, что разрыв дипломатических отношений Украины с РФ "приведет к большим человеческим страданиям".

Фолловеры беглого политика в комментариях возразили ему. Он вступил в дискуссию.

Так, Черновецкий заявил, что Путин не развязал войну в Украине, а бомбардировки мирных украинских городов он считает "демонстрацией силы".

"Война - это когда одна страна хочет захватить другую. Сейчас идут удары по военным группировкам, которые пытались силой захватить Донецк и Луганск. Это лишь демонстрация силы и удары по военным объектам. Признают границы ("ЛДНР" - УНИАН) - сразу все закончится. В ту же секунду. Это можно и нужно было сделать 8 лет назад вместо бомбардировок гражданских объектов и запугивания населения", - написал Черновецкий.

На этом "военный эксперт" Черновецкий не остановил свой поток сознания. Он заявил, что "Россия - не личный враг украинцев". По его мнению, украинцам не надо брать оружие в руки и верить СМИ.

"Это не ваша война", - добавил он.

Ранее в сеть попало видео, как пророссийского депутата Юрия Бойко остановили для проверки на одном из постов территориальной обороны. Военные проверили его автомобиль, а после этого один из представителей тероборони обратился к политику, и попросил сказать "Путин - х*йло" и "русский военный корабль, иди нах*й". Однако чиновник отказался, аргументируя это тем, что не ругается. Однако вину российской армии в ситуации на Украине депутат ОПЗЖ признал.

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