Она не способна останавливать баллистические и крылатые ракеты.

Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" не подходит Украине. Она не способна останавливать баллистические и крылатые ракеты, которыми Россия обстреливает территорию нашей страны. Эта ПРО создана для защиты от медленных на низких высотах снарядов с легким поражением.

Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников во время выступления в рамках бизнес-конференции на платформе Forbes.

"Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100 процентов. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных, по существу, в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает", — сообщил Резников.

По словам министра обороны, Украине нужно развивать собственную систему ПВО или получить ее от западных партнеров. При этом в нашей стране уже выстроена определенная защита неба. Это подтверждает тот факт, что россияне опасаются залетать на украинскую территорию, где действует противовоздушная оборона.

"Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма", — добавил Резников.

Напомним, ранее израильский военный эксперт Давид Гендельман заявил, что ПРО "Железный купол" справляется с целями, для которых она была создана. Однако Украина имеет большую территорию, а радиус действия одной батареи этой противоракетной обороны составляет до 70 километров.

У Израиля сейчас десять таких комплексов, а нашей стране понадобилось бы больше. По мнению эксперта, реально возможные объемы поставок не решат проблему бомбардировок.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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