Нужно смотреть официальные источники информации, подчеркнул спикер Воздушных сил украинской армии.

Передача F-16 Украине от Дании якобы задерживается, и такие сведения уже прокомментировал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Необходимо доверять официальным источникам информации, заявил пресс-секретарь в эфире телемарафона. "Смотрим на сайт Министерства обороны Дании. Там никаких заявлений. Издание ссылается на какие-то свои источники... Разумеется, оно не просто", - сказал Игнат.

По его словам, украинское государство ускоренными темпами готовится к передаче западных истребителей F-16. "Поэтому, какие там источники и что там происходит, я не могу вам подтвердить, потому что это не слишком раскрывается. Смотрим официальные источники. Что-то заявляют партнеры? Не заявляют. Не нужно делать из этого какую-то катастрофу или измену", - заявил спикер.

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Игнат добавил, что украинские пилоты продолжают учиться. "...Хотелось бы до конца года (получить самолеты, - Ред.), но речь уже шла о сроках "весной"... В Украине готовится инфраструктура, подготовка пилотов продолжается...", - добавил он.

В центре внимания F-16 - самолет, который должны предоставить Украине ряд западных партнеров

Датские СМИ, ссылаясь на сведения представителя Минобороны Дании, писали, что передача Украине первых шести истребителей F-16 должна состояться не ранее второго квартала текущего года. По сведениям журналистов, сначала самолеты хотели передать нашему государству еще до Нового года.

Напомним, в конце декабря стало известно, что Нидерланды уже начали готовиться к тому, что скоро нашей стране будут переданы эти истребители. В конце декабря летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предполагал, что западные F-16 уже могут быть на нашей территории.

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