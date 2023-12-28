Эксперт заявил, что у россиян не получится "нащупать" эти самолеты.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан допускает, что американские истребители F-16 уже могут быть в Украине, и что с этим связано рекордное уничтожение российских самолетов за последнее время.

"Технически и теоретически это может быть. Потому что летный состав отбирался с лета, и готовиться мог с лета. В принципе, на то, чтобы летчику истребителя первого класса переучиться с одного типа самолётов на другой, надо 3-4 месяца", - отметил эксперт в программе "Аргумент".

Кроме того, как объяснил Свитан, освоение функции перехвата на F-16 - самый легкий вид подготовки:

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"Летный состав может обучаться ведению воздушного боя на перехвате и на тренажерах довольно-таки успешно… Потому у нас уже точно есть летчики, которые могут выполнять задачу перехвата. Вопрос в политической воле, в разрешении или в технических моментах по работе F-16".

Согласился Свитан и с тем, что россияне сейчас уже вовсю ищут истребители F-16 в Украине. Он уверен, что это у них не получится.

Истребители F-16 в Украине - что сообщалось ранее

Как писал УНИАН, 27 декабря издание Newsweek со ссылкой на источник в правительстве США сообщило, что американские истребители F-16, вероятно, уже в Украине.

Комментируя это, в ВС ВСУ отметили, что опубликованный изданием "материал высосан из пальца".

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