Планировалось, что первые самолеты поступят в Украину уже в конце декабря.

Задержка с передачей Украине датских истребителей F-16, вероятно, вызвана проблемами со строительством необходимой инфраструктуры под них в Украине, или с вопросами надежного прикрытия аэродромов. Об этом пишет военно-аналитическое издание Defense Express.

В Минобороны Дании напрямую не называют причины задержки, но признают, что "первые шесть украинских пилотов находятся в воздухе над [военной авиабазой] Скридструпом и могут быть готовы к боевым полетам на F-16 к весне". Поэтому единственными причинами задержки, которые остаются, являются только вопросы логистики и готовности наземной инфраструктуры в Украине.

На ее подготовку, банально могло потребоваться больше времени, чем ожидалось, пишет Defense Express и добавляет, что вопрос защиты аэродромов от ракетных ударов не менее актуален.

Видео дня

"В целом стоит еще раз напомнить, что передача F-16 — сверхсложный процесс, во время которого действительно могут возникнуть те или иные трудности. И даже тот факт, что Норвегия планирует присоединиться к программе обучения пилотов ВС ВСУ и планирует отправить в ту же Данию два своих самолета для этих целей весной-летом этого года, прямо говорит о реальных масштабах этой программы, в которой на самом деле вполне могут быть свои "подводные камни", – отмечают эксперты.

Задержка с поставкой F-16 Украине - что известно

Как писал УНИАН, сегодня представитель Министерства обороны Дании через датские СМИ распространил заявление о том, что передача первых шести истребителей F-16 Украине со стороны Дании состоится не ранее второго квартала 2024 года. Утверждается, что изначально эти самолеты планировали передать еще до Нового года.

В Минобороны Дании утверждают, что именно Украина все еще не выполнила ряд условий для того, чтобы украинские ВВС могли полноценно использовать эти истребители. Однако какие именно условия не выполнила Украина - не уточняется.

Впрочем стоит заметить, что Нидерланды в конце декабря уже начали готовиться к скорой передаче своих истребителей Украине. Будет ли отложена эта поставка тоже, пока неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: