Российской армии не хватает медсестер и санитарок.

Бывшая "министр культуры" аннексированного Крыма Вера Новосельская, которую осудили на 10 лет за взятку, попросилась на фронт.

Как сообщает "Медуза", заявление на службу "в зоне спецоперации" написала Вера (Арина) Новосельская, которая в 2023 году получила 10 лет лишения свободы по делу о взятке. По данным росСМИ, фигурантка сейчас находится в московском СИЗО, в котором недавно побывал член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслан Хасавов. Новосельская сказала представителям ОНК, что подала соответствующее заявление еще три месяца назад.

"Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в разговоре с изданием "Подъем" назвала просьбу Новосельской "перспективной", так как воюющей в Украине российской армии не хватает "медсестер, санитарок и, вообще, женщин, которые бы, что называется, в тылу работали", — говорится в публикации.

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По словам Меркачевой, ей известно о нескольких осужденных женщинах, которые просили отправить их на фронт. Среди них есть фигурантки резонансных уголовных дел, например, Евгения Хасис, получившая срок по обвинению в соучастие в убийстве известного адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой (было совершено в 2009 году).

"Новосельскую в июле 2023 года приговорили к 10 годам колонии. Ее признали виновной в получении взятки на 25 миллионов рублей за "общее покровительство" при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства", — пишет "Медуза".

Новосельская с 2009 по 2013 год была заместителем министра культуры АРК Крым. С 2013 по 2014 год — художественный руководитель Крымского академического театра кукол, более 8 лет являлась преподавателем Симферопольского музыкального училища им. Чайковского. "Министр культуры" Крыма - в 2014-2021 годах, отправлена в отставку в связи с "утратой доверия".

Мобилизация в России - последние новости

Как сообщал УНИАН, Кремль практикует отправку на войну против Украины заключенных, которых мобилизуют прямо в исправительных учреждениях. Среди них – жестокие убийцы, маньяки, психопаты. Неоднократно сообщалось, что такие наемники, вернувшись домой, совершают новые преступления против своих же соотечественников.

Например, 35-летний житель Сунтарского района Якутии, принимавший участие в войне, совершил потом двойное убийство. Он проломил голову 34-летнему собутыльнику ломом, затем отправился в частный дом к своей 64-летней знакомой и зарубил ее топором. Жертвой оказалась местная учительница Валентина Федорова – победительница конкурса "Лучший учитель России", обладатель гранта президента РФ. За день до убийства пенсионерка обратилась к местным властям с просьбой приструнить "героя", который пьяным шатался по улицам. Но принятых мер оказалось недостаточно.

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