Генеральный секретарь заявляет, что Россия должна вывести войска из Украины и взаимодействовать в дипломатических усилиях.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отмечает, что Альянс не является стороной конфликта в Украине и не стремится к войне с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном перед началом заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

По словам генсека, сегодня главы МИД стран Альянса встречаются для консультаций и координации ответа на грубое вторжение России в Украину и в отношении далеко идущих последствий.

"Мы осуждаем атаки на гражданское население и также в течение ночи мы видели сообщения о нападении на атомную электростанцию. Это демонстрирует дерзость этой войны и важность прекращения ее, важность того, чтобы Россия вывела все свои силы и добросовестно принимала участие в дипломатических усилиях", - подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь добавил, что страны-члены ввели против России беспрецедентные санкции, а также оказывают поддержку Украине.

"В то же время НАТО не является стороной конфликта. НАТО - это оборонный альянс. Мы не хотим военного конфликта с Россией, но вместе с тем мы должны обеспечить, чтобы не было недоразумения относительно нашей решимости защищать и оборонять всех союзников, и именно поэтому мы увеличили присутствие сил НАТО в восточной части Альянса. Это оборонительное присутствие", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский жестко раскритиковал позицию НАТО о закрытии неба над Украиной.

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