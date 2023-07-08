Есть много идей, как не допустить новое вторжения РФ, но реально следует рассматривать только две из них.

Даже после окончания войны Украине нужны будут действенные механизмы защиты от нового нападения, поскольку Россия принципиально отвергает ее право на существование и готова пойти на огромные расходы ради уничтожения соседа. Издание Foreign Policy выдвинуло несколько версий того, как в будущем не допустить повторной агрессии со стороны РФ.

Авторы публикации отмечают, что даже в случае полной и безоговорочной победы Украины с выходом ВСУ на границы 2014 года угроза новой войны не исчезнет. Причем отстранение от власти Путина тут не будет играть особой роли, поскольку и российские элиты, и российский народ в целом поддерживают нынешнюю войну, а потому идеи реваншизма будут доминировать в российской политике после войны.

"Прекращение огня, в результате которого Россия будет удерживать большую часть украинской территории, которую она сейчас оккупирует, будет еще более хрупким — больше похоже на тайм-аут, чем на переход к миру, — и шаги, необходимые для предотвращения повторения, будут пугающими", – отмечают авторы.

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При всем многообразии возможных вариантов достижения прочного мира, наиболее "заметными в дебатах" издание считает два: формальное членство Украины в НАТО, либо так называемый израильский вариант, т.е. существенное наращивание военной мощи Украины при постоянной военной поддержке Запада.

"Путин четко проводит черту между теми частями бывшей советской империи, которые теперь имеют формальное членство в НАТО (и, следовательно, обязательства других членов по статье 5 о коллективной обороне), и теми, которые его не имеют", – пишет издание.

Подтверждением этого служит то, что Кремль тщательно избегал посягательств на суверенитет стран Балтии, но грубо вмешивался в дела Грузии, Молдовы и Украины. Причем сам факт формального членства в НАТО авторы публикации считают более значимым обстоятельством, чем фактическая способность Альянса защитить конкретного участника, например, весьма уязвимые в военном плане страны Балтии.

Проблемы этого варианта следующие. Во-первых, как показал опыт Швеции, достаточно всего одного голоса против, чтобы заблокировать вступление Украины в НАТО. Во-вторых, если дать Кремлю понять, что именно продолжающаяся война мешает вступлению Украины в НАТО, он будет затягивать конфликт как можно дольше.

Трудности с приемом Украины в НАТО порождают альтернативную схему украинской безопасности: израильский вариант, или, так называемый "вариант дикобраза". Запад вооружает Украину так, чтобы она была способна сама отразить новую агрессию, но без предоставления гарантий, что союзники станут защищать Украину своими войсками.

Как утверждают авторы публикации, именно эта схема больше популярна на Западе, поскольку не предусматривает участие стран НАТО в новой возможной войне. Однако и тут есть свои сложности.

Во-первых, помимо успешного опыта с собственно Израилем, попытки реализовать подобный вариант в Ираке и Афганистане полностью провалились. Во-вторых, "израильский вариант" предусматривает качественное военное превосходство над агрессивными соседями, что было легче реализовать, когда противник – арабские страны, и труднее, когда речь идет о превосходстве над Россией. Т.е. расходы на усиление ВСУ должны быть намного больше, чем при простом принятии Украины в НАТО.

К тому же такой более сильной Украины Россия будет бояться даже больше, чем Украины в НАТО, а значит, будет больше поводом для скорейшего повторения агрессии.

Наконец, авторы публикации напоминают, что Израиль предположительно имеет собственный ядерный арсенал. Это не подтверждено официально, но может быть подлинной гарантией его безопасности, а не конвенциональные вооружения.

"Короче говоря, даже после того, как стрельба прекратится, Украине потребуется помощь в сфере безопасности, чтобы восстановить утраченный во время войны военный потенциал. Эта помощь должна сделать Украину достаточно сильной, чтобы сдерживать русских, но не настолько сильной, чтобы стать для них совершенно невыносимой", – резюмирует издание, напоминая, что именно так когда-то было с ФРГ после ВМВ.

Перспективы членства Украины в НАТО – последние новости

На следующей неделе в Вильнюсе состоится очередной саммит НАТО, на котором Киев надеется услышать конкретные предложения по членству Украины. На этой неделе Владимир Зеленский устроил мини-турне по странам НАТО, вероятно, пытаясь заручиться поддержкой перед саммитом.

В этом украинскому президенту удалось добиться определенного успеха. На этой неделе за членство Украины в НАТО в частности высказались Турция и Болгария . Однако США, чей голос в Альянсе звучит громче прочих, пока противятся этой идее.

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