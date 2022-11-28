Попытка Беларуси вступить в войну против Украины станет для нее "самоубийством", отметил Юсов.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов объяснил, опасен ли Александр Лукашенко для Украины. Информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется специально.

В эфире FREEДОМ Юсов отметил, что такие фейки выгодны для России. Так страна-агрессор пытается напугать украинцев.

"Информационно-психологические специальные операции очень часто преследуют одновременно несколько целей. И в данном случае мы видим разные цели, то есть с одной стороны посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе жителей приграничных районов и областей. И дезориентировать украинские Силы обороны, рассредоточить силы, перебросить силы с других направлений. Ну и также объектом и целями этой специальной психологической операции информационной является сама Беларусь и беларусы, то есть нагнетание. Сделать так, чтобы заискрило, и все-таки втянуть саму Беларусь в полномасштабную войну, чего до этого момента не было", - рассказал Юсов.

Он отметил, что сейчас очень важно понимать, какие цели перед собой ставит враг. Нельзя поддаваться на подобного рода провокации.

"Мы не говорим о том, что от режима Лукашенко нет угрозы. Она есть и Лукашенко помогает Путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшем времени состоится полномасштабное вторжение и втягивание Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем", - добавил представитель ГУР.

По словам Юсова, количество российского контингента увеличивается на территории Беларуси. Однако самой беларусской армии, ударной группировки, которая могла бы произвести подобную операцию, не сформировали.

"И если сегодняшними силами беларусской армии будет произведена такая попытка, то это чистое самоубийство и для беларусской армии, и для режима Лукашенко", - резюмировал Юсов.

Угрозы с территории Беларуси

Не так давно стало известно, что в Беларусь уже перебросили до 12 тысяч российских "мобиков". Беларусские вооруженные силы якобы полностью обеспечивают потребности контингента оккупантов.

После этого появилась информация о том, что РФ и Беларусь якобы атакуют Украину с севера уже в конце ноября. Однако в ГУР это опровергли.

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