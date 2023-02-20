Коваленко назвал идеей фикс для россиян Кременную и Лиман.

У россиян сейчас есть лишь пехота в большом количестве, армия оккупантов не обеспечена танками, а ее артиллерия не поражает качеством обстрелов. Поэтому, говоря о вероятности наступления РФ, военный эксперт Александр Коваленко спрогнозировал его на отдельных направлениях.

В интервью "Обозревателю" он выделил направления, которым, по его мнению, угрожают атаки российских захватчиков.

"Если мы говорим о Запорожской области, есть угроза для Гуляйполя и Орехово, то есть узкое направление. Если мы говорим о Донецкой области - это Бахмут, Авдеевка, а Угледар "50 на 50", потому что возле Угледара они вообще уже несут такие потери, которые несовместимы с боеспособностью подразделений", — заявил Коваленко.

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В Луганской области, продолжил эксперт, это направление Сватово. Купянск, не исключается также Двуречное в Харьковской области. Кроме того, Коваленко назвал идеей фикс для россиян Кремневую и Лиман, там оккупанты 100% будут продвигаться.

Разговоры о наступлении России

В последние месяцы активно обсуждается тема нового российского масштабного наступления на Украину. Зеленский, например, заявлял, что оккупанты уже его начали.

В украинской разведке заявляют, что у РФ нет ресурсов для развертывания нового массированного наступления на годовщину полномасштабной войны. А издание Foreign Policy сообщало, что российские войска подогнали к наступлению на Украину 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов.

Издание Financial Times 5 февраля сообщило, что украинским властям передали информацию о новом наступлении России, которое может состояться в течение 10 дней. При этом вероятным направлением атаки аналитики называют западную часть Луганской области в районе Кременной и Лимана.

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин считает, что Россия осуществит второе крупное наступление на Украину и назвал направления, на которых это возможно.

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