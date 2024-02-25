В населенный пункт отошли подразделения Сил обороны после выхода из Авдеевки.

Подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину Ласточкино на Авдеевском направлении. Продолжаются ожесточенные бои.

"На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонительные позиции", - заявил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в комментарии УП.

Он также отметил, что враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны для ударов по позициям украинских воинов.

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Ласточкино - что происходит в населенном пункте

Как сообщал УНИАН, ранее аналитик BILD Юлиан Репке заявил, что в село Ласточкино Донецкой области, которое расположено под недавно захваченной россиянами Авдеевкой, якобы вошли оккупационные силы РФ.

"В Донецкой области российские войска вошли в село Ласточкино в 2 км к западу от Авдеевки...", - утверждает аналитик, ссылаясь на анализ открытых данных.

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