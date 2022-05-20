Среди прочего, при поддержке артиллерии захватчики пытаются завладеть новыми рубежами в районе населенного пункта Попасная.

На Донецком направлении российские оккупанты пытаются вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На Донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях. На Лиманском и Северодонецком направлениях противник обстреливал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Северск, Лисичанск и Северодонецк", - сообщили в Генштабе.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии оккупанты ведут наступление, пытаются овладеть новыми рубежами в районе населенного пункта Попасная, но успеха не имеют. На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии и штурмовой авиации, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (10 км к югу от Марьинки), однако успеха не имел.

"В Мариуполе враг проводит фильтрационные мероприятия в отношении местного населения", - проинформировали в Генштабе.

Отмечается также, что на Северском направлении с целью уточнения положения подразделений украинских войск противник осуществляет воздушную разведку с применением беспилотников и продолжает инженерное оборудование позиций на территории России вдоль государственной границы Украины.

"На Слобожанском направлении агрессор осуществил артиллерийские обстрелы позиций наших войск к северу от города Харькова. Нанес авиационные удары и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны", - отметили в Генштабе.

На Славянском направлении группировки противника основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий, перегруппировке войск, а также накоплении материально-технических ресурсов.

"Враг обстреливал из артиллерии позиции наших войск на юг и юго-запад от города Изюм. С целью уточнения положения наших войск провел воздушную разведку двумя БпЛА "Орлан-10", - говорится в посте.

По имеющейся информации, в районе населенного пункта Яремовка противник пытается установить понтонную переправу через реку Северский Донец.

На временно занятых территориях Харьковской области оккупанты продолжают блокировать работу украинских операторов сотовой связи, распространяют пропагандистские материалы, пытаются наладить трансляцию российских теле- и радиоканалов.

На Новопавловском, Криворожском, Херсонском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы подразделений украинских войск.

На Южнобугском и Таврическом направлениях группировки оккупационных войск основные усилия сосредоточивают на удержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом снабжении подразделений.

Враг продолжает инженерные работы по оборудованию второй линии обороны.

"С целью помешать наступлению наших подразделений провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давыдова Брода", - сообщили в Генштабе.

В рамках комплектования подразделений, которые понесли потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники.

На Таврическом направлении враг проводил мероприятия по логистическому обеспечению войск.

Как сообщал УНИАН, в подвалах Северодонецка пытаются выжить 15 тысяч гражданских. Около 70% жилого фонда города разрушено или повреждено.

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