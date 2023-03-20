Он убежден, что на сегодня противник не готов вести наступательные действия на северном направлении.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев оценил, может ли Россия в обозримой перспективе начать наступательные действия еще на каких-то направлениях, кроме нынешних. Как известно, оккупанты сейчас сосредоточили усилия на развитии наступления в Луганской и Донецкой областях.

В интервью "РБК-Украина" Наев заявил, что на сегодня у РФ недостаточно сил и средств для наступления на других операционных направлениях. Но они пытаются имитировать наступательные действия, например, на Запорожском направлении.

Командующий Объединенными силами убежден, что на сегодня противник не готов вести наступательные действия на северном направлении. И все же Украина значительно нарастила систему минно-взрывных и невзрывных заграждений, как непосредственно на государственной границе, так и в глубине обороны.

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По его словам, сейчас наземный российский компонент на территории Беларуси насчитывает более 4 тысяч человек. Там их готовят, обучают, а затем они возвращаются в РФ для дальнейшей переброски на украинский фронт.

"По состоянию на сегодня можно констатировать, что ударных вражеских формирований со стороны Беларуси не обнаружено. Сейчас военную инфраструктуру РБ - полигоны, полевые учебные центры и т.д. – Россия использует исключительно как места подготовки, слаживания и восполнения личного состава", — заявил Наев.

Но украинская разведка продолжает работу для того, чтобы своевременно выявить изменения в обстановке.

Разговоры о наступлении России

В последние месяцы активно обсуждается тема нового российского масштабного наступления на Украину. Президент Украины Зеленский заявлял, что оккупанты уже его начали.

В украинской разведке убеждены, что у Кремля нет ресурсов для развертывания нового массированного наступления.

Военный эксперт Александр Коваленко заявлял, что повторного наступления россиян на Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области ожидать пока не стоит из-за отсутствия там необходимого количества людей и техники.

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