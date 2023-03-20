В течение суток отражено почти 70 атак врага.

Российская Федерация продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. При этом эпицентром боевых действий остается Бахмут.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки наши защитники отбили 69 атак противника на указанных направлениях. В частности, на Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Новоселовское, Кременная и Белогоровка.

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На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Бердичев и Марьинки.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На полигонах Республики Беларусь продолжается подготовка подразделений территориальных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

В Генштабе отмечают, что за прошедшие сутки РФ продолжала применять тактику террора против гражданского населения Украины - обстреливала населенные пункты, объекты критической инфраструктуры.

Всего за сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 13 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В Генштабе отмечают, что вероятность ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте по состоянию на 19 марта - что известно

Украинские пограничники отразили четыре вражеских штурма Бахмута, обезвредив 14 оккупантов - пятеро россиян ликвидировали, а еще девять ранены. Отмечается, что к штурму прибегли члены ЧВК "Вагнер".

В общем захватчики безуспешно пытались наступать на пяти направлениях, однако защитники Украины отбили вражеские атаки.

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