Роман Свитан видит необходимость перебросить резервы на этот фронт.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что Украине крайне необходимо разрешение на использование оружия НАТО по российской территории, что даст возможность защитить границы в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Об этом он сказал в комментарии Новости.LIVE.

По словам Свитана, значительная часть российских войск вдоль границы этих областей находится на территории РФ и поддерживают те незначительные подразделения, которые непосредственно атакуют уже на украинской территории или вдоль границы.

"В Харьковской области россияне просто перешли границу и уперлись в линию обороны. Около 10 тысяч россиян выполнили эту задачу. Общее их количество 30 тысяч, но 20 тысяч - это поддержка, это обеспечение работы первой десятки. Это стандартный подход: одного воюющего как минимум обеспечивают два в тылу. Эти двадцать тысяч, которые находятся на российской территории, они обеспечивают работу тем десяти тысячам россиян, которые гибнут в районе Харьковщины на нашей территории. Эти 20 тысяч вольготно себя чувствуют на российской территории, потому что их нечем достать - у нас нет возможности работать НАТОвским вооружением по территории РФ", - отметил Свитан.

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Он отметил, что эти силы врага растянуты на 40-50 км вглубь России и чтобы по ним ударить HIMARS и прочим западным вооружением, украинским военным нужны разрешения на возможность работать по российской территории.

"Это бы обезопасило наши границы. Но у нас этого разрешения нет. Та же картина сейчас и в районе Сум – там примерно до 10 тысяч российских военных, около 3 тысяч - могут отправить на создание определенного давления в районе Сум, а 6-7 тысяч будут оставаться на российской территории без возможности быть пораженными с нашей стороны… Такая же беда есть и в районе Черниговской области", - сказал Свитан.

По его мнению, для организации защиты этих территорий необходимо растянуть фронт и "заствить украинское военно-политическое руководство принять решение о переброске резервов, которые сейчас готовятся, допустим, на восточный фронт, и связать их по северному фронту".

"Мы и в прошлом году так делали – растягивали фронт, российские войска. Логика в этом есть", - сказал Свитан.

Наступление РФ на Харьков и Сумы - что известно

Как сообщал УНИАН, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сегодня заявил, что по их данным, угрозы наступления россиян на Харьков и Сумы сейчас нет. По его словам, в целом на северной границе была вражеская группировка численностью более 50 тысяч. В украинской разведке считают, что сейчас в Харьковской области враг проводит пограничную операцию, а не наступление на Харьков. Юсов отметил, что украинским защитникам хорошо известны планы и ресурсы россиян по Сумской области.

Как известно, 10 мая российские оккупационные войска пошли в новое наступление на севере Харьковской области. Они взяли под контроль несколько сел в приграничье и пытаются захватить Волчанск.

14 мая начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ планировала одновременно наступать на Харьковском и Сумском направлениях, однако им этого не удалось.

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