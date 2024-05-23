Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что Украине крайне необходимо разрешение на использование оружия НАТО по российской территории, что даст возможность защитить границы в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Об этом он сказал в комментарии Новости.LIVE.
По словам Свитана, значительная часть российских войск вдоль границы этих областей находится на территории РФ и поддерживают те незначительные подразделения, которые непосредственно атакуют уже на украинской территории или вдоль границы.
"В Харьковской области россияне просто перешли границу и уперлись в линию обороны. Около 10 тысяч россиян выполнили эту задачу. Общее их количество 30 тысяч, но 20 тысяч - это поддержка, это обеспечение работы первой десятки. Это стандартный подход: одного воюющего как минимум обеспечивают два в тылу. Эти двадцать тысяч, которые находятся на российской территории, они обеспечивают работу тем десяти тысячам россиян, которые гибнут в районе Харьковщины на нашей территории. Эти 20 тысяч вольготно себя чувствуют на российской территории, потому что их нечем достать - у нас нет возможности работать НАТОвским вооружением по территории РФ", - отметил Свитан.
Он отметил, что эти силы врага растянуты на 40-50 км вглубь России и чтобы по ним ударить HIMARS и прочим западным вооружением, украинским военным нужны разрешения на возможность работать по российской территории.
"Это бы обезопасило наши границы. Но у нас этого разрешения нет. Та же картина сейчас и в районе Сум – там примерно до 10 тысяч российских военных, около 3 тысяч - могут отправить на создание определенного давления в районе Сум, а 6-7 тысяч будут оставаться на российской территории без возможности быть пораженными с нашей стороны… Такая же беда есть и в районе Черниговской области", - сказал Свитан.
По его мнению, для организации защиты этих территорий необходимо растянуть фронт и "заствить украинское военно-политическое руководство принять решение о переброске резервов, которые сейчас готовятся, допустим, на восточный фронт, и связать их по северному фронту".
"Мы и в прошлом году так делали – растягивали фронт, российские войска. Логика в этом есть", - сказал Свитан.
Наступление РФ на Харьков и Сумы - что известно
Как сообщал УНИАН, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сегодня заявил, что по их данным, угрозы наступления россиян на Харьков и Сумы сейчас нет. По его словам, в целом на северной границе была вражеская группировка численностью более 50 тысяч. В украинской разведке считают, что сейчас в Харьковской области враг проводит пограничную операцию, а не наступление на Харьков. Юсов отметил, что украинским защитникам хорошо известны планы и ресурсы россиян по Сумской области.
Как известно, 10 мая российские оккупационные войска пошли в новое наступление на севере Харьковской области. Они взяли под контроль несколько сел в приграничье и пытаются захватить Волчанск.
14 мая начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ планировала одновременно наступать на Харьковском и Сумском направлениях, однако им этого не удалось.