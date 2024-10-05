Эксперт считает, что до зимы оккупанты еще могут иметь тактические успехи на фронте.

По состоянию на сейчас есть три участка, где российские оккупанты наступают активнее всего, а именно Курахово, Покровск и Купянское направление. Об этом заявил директор Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире "Эспрессо".

"Давать комментарий относительно истощения российских войск - очень неблагодарное дело, потому что предсказать момент, когда они остановятся, сложно. А когда этот момент наступит, все это заметят, потому что тогда не будет штурмов больших вражеских групп, будут обстрелы и все. Я скажу очень осторожно, что до зимы ожидать того, что враг остановится и прекратятся эти многочисленные пехотные штурмы, думаю, не стоит", - подчеркнул он.

По словам эксперта, Украине нужно рассчитывать на то, что до зимы российская армия еще может иметь тактические успехи.

"Вероятно, противник будет бросать все для продвижения на Курахово, это как раз на северо-запад от Угледара. Однако Курахово несколько больше, чем Угледар, поэтому врагу будет сложнее", - отметил Мусиенко.

Эксперт добавил, что армия РФ также сосредоточена на Покровске и Купянском направлении, поэтому не стоит ожидать до зимы замедления темпа наступательных действий врага.

"Еще один момент, который надо понимать, что на сегодня самая главная наступательная единица российских войск - пехотинец. И есть два момента, чтобы не гадать, когда они истощатся. То есть есть два условия, которые нужно нам выполнять. Первое - уничтожать пехоту в тылу врага, то есть атаковать оперативный тыл на 10-20 км и 50 км. Второе - уменьшать возможности РФ финансировать выплаты этим пехотинцам", - объяснил директор Центра военно-правовых исследований.

Мусиенко подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин все время закладывает в бюджет РФ увеличение расходов, чтобы нанимать как можно больше людей и отправлять их на мясные штурмы.

"Следовательно, пока эти пехотинцы есть, пока их зарядили деньгами, они будут идти в штурмы", - сказал он.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты готовятся к наступлению на Запорожском направлении. По его словам, сейчас под Ореховым и Роботиным готовятся новые штурмовые группы противника.

В то же время пресс-офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов рассказал, что россияне продвинулись возле города Селидово Донецкой области, а также пытаются взять бойцов ВСУ в полуокружение. Он добавил, что враг будет и дальше пытаться захватить населенный пункт.

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