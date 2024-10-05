Российские оккупанты наращивают темпы огневого подавления позиций украинцев, рассказал пресс-офицер одной из бригад НГУ.

Российские захватчики продвинулись возле города Селидово (Донецкая область) и пытаются взять украинских воинов в полуокружение.

Этот населенный пункт находится на выгодных высотах, поэтому очень важен для обороны города Покровск, рассказал пресс-офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов во время эфира "Киев24". По его словам, противники будут пытаться захватить Селидово:

"Сейчас видим продвижение южнее и севернее города Селидово с попыткой создать условия для полуокружения и создания некомфортных условий для наших подразделений".

По словам Миловидова, на некоторых участках фронта враги сильнее закрепляются, применяют больше FPV-дронов, артиллерийских боеприпасов, сбросов. "...наращиваются темпы огневого подавления наших позиций. Но держимся и отражаем все, что сейчас пытается двигаться в нашем направлении", - добавил пресс-офицер.

Продолжается война в Украине - важные новости

В начале октября появилась информация, что россиянам удалось прорваться в Селидово. Боец 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" Александр Рясный опроверг эти сведения. Воин подчеркнул, что город полностью контролируют украинские воины.

По словам военнослужащего Вооруженных сил Украины и политолога Кирилла Сазонова, российские захватчики сейчас акцентируют внимание на южной части Донецкой области и бросили на Селидово целый армейский корпус и дополнительные танковые силы.

Вас также могут заинтересовать новости: