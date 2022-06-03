Как отметил Олег Жданов, сейчас говорить о втором походе на Киев он бы не стал.

На данный момент вероятность второй попытки вторжения в Украину и в Киев через Черниговскую область фактически равна нулю.

Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в колонке на НВ.

"Оглянувшись на начало войны, когда 26 февраля оккупанты уже были под Киевом, а уже через месяцы были вынуждены отходить, то сейчас вероятность второй попытки вторжения в Украину через Черниговскую область фактически равна нулю", – отметил он.

"Мы вышли на государственную границу, укрепляем ее, и на сегодняшний день не видим со стороны РФ накопление резерва или войск, которое было бы способно проделать такую глубинную операцию на нашей территории. Поэтому сейчас говорить о втором походе на Киев я бы не стал", – добавил Жданов.

Ранее сообщалось, что, по данным британской разведки, за 100 дней широкомасштабной войны российские войска РФ не достигли ни одной стратегической цели в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: