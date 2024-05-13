ВСУ полностью контролируют ситуацию, отметил глава Харьковской ОВА.

Российские захватчики пытаются растянуть линию фронта во время наступления на Харьковскую область.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона. "Враг продолжает попытки наступать на нашу территорию. Атакует по Волчанскому направлению, по северу на направлении на Липцы, так же наши воины врага на этих направлениях сдерживают. Отражено, только за последнее время, около 15 вражеских атак", - сказал Синегубов.

Также он отметил, что продолжаются мероприятия по эвакуации населения. Сегодня планируется вывезти около 1 тыс. 600 человек, а, возможно, и больше. "Всего мы уже эвакуировали 5 тыс. 700 человек по этим направлениям", - отметил глава ОВА.

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По его словам, ситуация довольно тяжелая, но украинские защитники все абсолютно атаки отражают. "Да, есть увеличение серой зоны, есть увеличение фактически линии фронта, потому что враг пытается ее умышленно растянуть, атакуя, в том числе небольшими группами, однако, по новым, так сказать, направлениям. Поэтому, ситуация тяжелая, однако полностью контролируемая нашими силами ВСУ", - сказал Синегубов.

Эвакуация населения происходит силами местных властей и волонтерских организаций. Также он сказал, что в Волчанске до новой фазы агрессии проживало 2,5 тыс. человек, но сейчас в городе остается 200-300 человек. По его словам, также в населенных пунктах, где происходят боевые действия, остаются люди. В одном известно о пребывании 4 человек, в другом - о 10, а еще в другом - о 7.

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Как сообщал УНИАН, офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко отметил, что враг пытается воспользоваться отвлечением части украинских сил на бои на границе с Харьковской областью и захватить на востоке больше территории нашей страны. У врага есть значительные резервы личного состава и техники.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник предупредил, что россияне вполне могут начать еще одно новое наступление со своей границы в направлении Сумщины, как ранее это сделали в Харьковской области.

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