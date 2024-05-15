За последние несколько дней российские силы захватили ряд украинских сел, открыв новый фронт в Харьковской области. Бойцы ВСУ рассказали Associated Press, как началось наступление россиян.
По словам одного из операторов беспилотников, в село Стрелечья возле границы с легкостью вошло подразделение российской пехоты.
"Я видел, что российская пехота просто вошла в село. Их было очень много", - сказал он.
ВСУ на передовой уничтожают российскую технику с помощью беспилотников, однако сейчас Украина вступает в двухмесячный период, который, как ожидается, будет самым трудным с начала войны, пишет издание.
"Украинские солдаты отмечают, что признаки приближающегося наступления были очевидны. Большое скопление российских войск, в том числе недавно сформированных групп, у границы свидетельствовало о скором наступлении", - пишет AP.
В то же время российская разведка смогла использовать главный недостаток украинских войск: нехватку личного состава. Когда пришло время начинать наступление, в Москве знали, что украинские силы будут разбросаны по территории и им придется ротировать подразделения, ведущие тяжелые бои в Донецкой и Луганской областях, пишет издание.
Бойцы ВСУ также указывают, что российская разведка может получать информацию о ротациях ВСУ.
"У россиян есть информация. Не знаю как, но она просачивается, когда одна бригада уходит, а другая входит. И в этот момент россияне врываются", - говорит один из бойцов.
Отмечается, что именно так российские войска захватили село Очеретино в Донецкой области в прошлом месяце, воспользовавшись моментом между отходом одной бригады и приходом другой, когда линия фронта наиболее слаба.
С учетом того, что на Белгородском направлении сосредоточено 50 000-70 000 военнослужащих, которых недостаточно для захвата Харьковской области, украинским командирам ясно, что операция направлена на отвлечение их сил с других участков фронта, отмечает AP.
Ситуация в Харьковской области - что известно
Утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области и захватили несколько населенных пунктов.
Вечером 14 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий РФ, для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь, подразделения ВСУ совершили маневр и переместились на более выгодные позиции.
Сегодня аналитик Bild Юлиан Рёпке сообщил, что российские войска вошли в северную часть Волчанска и пытаются обойти город с востока.