По словам украинских бойцов, признаки приближающегося наступления были очевидны.

За последние несколько дней российские силы захватили ряд украинских сел, открыв новый фронт в Харьковской области. Бойцы ВСУ рассказали Associated Press, как началось наступление россиян.

По словам одного из операторов беспилотников, в село Стрелечья возле границы с легкостью вошло подразделение российской пехоты.

"Я видел, что российская пехота просто вошла в село. Их было очень много", - сказал он.

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ВСУ на передовой уничтожают российскую технику с помощью беспилотников, однако сейчас Украина вступает в двухмесячный период, который, как ожидается, будет самым трудным с начала войны, пишет издание.

"Украинские солдаты отмечают, что признаки приближающегося наступления были очевидны. Большое скопление российских войск, в том числе недавно сформированных групп, у границы свидетельствовало о скором наступлении", - пишет AP.

В то же время российская разведка смогла использовать главный недостаток украинских войск: нехватку личного состава. Когда пришло время начинать наступление, в Москве знали, что украинские силы будут разбросаны по территории и им придется ротировать подразделения, ведущие тяжелые бои в Донецкой и Луганской областях, пишет издание.

Бойцы ВСУ также указывают, что российская разведка может получать информацию о ротациях ВСУ.

"У россиян есть информация. Не знаю как, но она просачивается, когда одна бригада уходит, а другая входит. И в этот момент россияне врываются", - говорит один из бойцов.

Отмечается, что именно так российские войска захватили село Очеретино в Донецкой области в прошлом месяце, воспользовавшись моментом между отходом одной бригады и приходом другой, когда линия фронта наиболее слаба.

С учетом того, что на Белгородском направлении сосредоточено 50 000-70 000 военнослужащих, которых недостаточно для захвата Харьковской области, украинским командирам ясно, что операция направлена на отвлечение их сил с других участков фронта, отмечает AP.

Ситуация в Харьковской области - что известно

Утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области и захватили несколько населенных пунктов.

Вечером 14 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий РФ, для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь, подразделения ВСУ совершили маневр и переместились на более выгодные позиции.

Сегодня аналитик Bild Юлиан Рёпке сообщил, что российские войска вошли в северную часть Волчанска и пытаются обойти город с востока.

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